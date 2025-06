Senador colombiano sobrevive a cirurgia após ataque a tiros, diz esposa

A campanha está apenas começando para a eleição presidencial de 2026 no país e Uribe, que pertence a uma família política proeminente, não tem uma plataforma conhecida até o momento.

Não ficou claro por que ele foi o alvo do ataque. Embora ele tenha falado sobre a necessidade de melhorar a segurança e sobre ter sofrido pessoalmente com o conflito no país, muitos outros candidatos em potencial, inclusive outros de seu partido, também disseram que é preciso tomar medidas para combater o crime.

O avô de Uribe foi presidente de 1978 a 1982, enquanto sua mãe, a jornalista Diana Turbay, foi sequestrada em 1990 por um grupo armado sob o comando do falecido líder de cartel Pablo Escobar. Ela foi morta durante uma operação de resgate em 1991.

"Miguel saiu da cirurgia, ele sobreviveu. Cada hora é uma hora crítica. Ele travou sua primeira batalha, e tudo correu bem", disse sua esposa Maria Claudia Tarazona à mídia local. "Isso vai levar tempo."

O casal tem um filho pequeno.

Em um comunicado, o hospital Fundação Santa Fé, onde Uribe está sendo tratado, disse que ele passou por procedimentos na cabeça e na coxa esquerda, e permaneceu em tratamento intensivo enquanto os médicos tentavam estabilizar sua condição.