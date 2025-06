'Anos de trabalho jogados fora': cientistas criticam cortes de Trump para saúde

Na carta, os membros da equipe do NIH disseram que a agência havia rescindido 2.100 concessões de pesquisa, totalizando cerca de US$ 9,5 bilhões, e mais US$ 2,6 bilhões em contratos desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro. Os contratos geralmente apoiam a pesquisa, desde a cobertura de equipamentos até a equipe de enfermagem que trabalha em testes clínicos.

Essas rescisões "jogam fora anos de trabalho árduo e milhões de dólares" e colocam em risco a saúde dos pacientes, diz a carta. Os ensaios clínicos do NIH "estão sendo interrompidos sem levar em conta a segurança dos participantes, interrompendo abruptamente os medicamentos ou deixando os participantes com implantes de dispositivos não monitorados".

Em uma declaração compartilhada com a Reuters, Bhattacharya disse que a carta dos funcionários "tem alguns equívocos fundamentais sobre as orientações políticas que o NIH tomou nos últimos meses... No entanto, a discordância respeitosa na ciência é produtiva. Todos nós queremos que o NIH seja bem-sucedido".

Em comentários anteriores, Bhattacharya prometeu apoiar a agenda de Kennedy, Make America Healthy Again, e disse que isso significa concentrar os "recursos limitados" do governo federal diretamente no combate às doenças crônicas. Em suas audiências de confirmação no Senado, em março, Bhattacharya disse que garantiria que os cientistas que trabalham no NIH e que são financiados pela agência tivessem os recursos necessários para cumprir sua missão.

NIH é o maior financiador público de pesquisa biomédica do mundo e há muito tempo conta com o apoio bipartidário dos parlamentares dos EUA. O governo Trump propôs cortar US$ 18 bilhões, ou 40%, do orçamento do NIH no próximo ano, o que deixaria a agência com US$ 27 bilhões. De acordo com os funcionários do NIH, quase 5.000 funcionários e prestadores de serviços do NIH foram demitidos durante a reestruturação das agências de saúde dos EUA feita por Kennedy.

Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, que supervisiona o NIH, disse que os funcionários da agência devem evoluir para atender às prioridades em constante mudança e garantir o bom uso do dinheiro do contribuinte. Também defendeu as decisões de financiamento do NIH, dizendo que a agência estava "trabalhando para remover a influência ideológica do processo científico".