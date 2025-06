Departamento de Estado dos EUA retoma vistos de estudantes de Harvard após decisão de juiz

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado dos EUA orientou todas as missões norte-americanas no exterior e seções consulares a retomarem o processamento de vistos de estudantes e visitantes de intercâmbio da Universidade de Harvard, depois que um juiz federal em Boston bloqueou temporariamente, na semana passada, a proibição do presidente Donald Trump à entrada de estudantes estrangeiros na instituição.

Em um telegrama diplomático enviado em 6 de junho e assinado pelo Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o Departamento de Estado citou partes da decisão do juiz, dizendo que a nova diretriz estava "de acordo" com a ordem de restrição temporária.