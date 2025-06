Forças israelenses apreendem barco de ajuda a Gaza que transportava Greta Thunberg

No entanto, a embarcação foi abordada durante a noite antes que pudesse chegar à costa, disse a FFC em sua conta no Telegram. O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou posteriormente que o barco estava sob controle israelense.

"O 'iate de selfie' das 'celebridades' está chegando em segurança à costa de Israel. Espera-se que os passageiros retornem aos seus países de origem", escreveu o ministério no X.

Todos os passageiros estavam seguros e ilesos, acrescentou o ministério mais tarde. "Eles receberam sanduíches e água. O show acabou."

Entre os 12 membros da tripulação estão a ativista climática sueca Thunberg e Rima Hassan, integrante francesa do Parlamento Europeu.

TRIPULAÇÃO PRESA

"A tripulação da Flotilha da Liberdade foi presa pelo Exército israelense em águas internacionais por volta das 2h da manhã", publicou Hassan no X. Uma fotografia mostrava a tripulação sentada no barco, todos usando coletes salva-vidas, com as mãos para cima.