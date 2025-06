Incêndios florestais em Los Angeles foram dez vezes maiores que previsão de IA da concessionária

Por Tim McLaughlin e Laila Kearney

(Reuters) - As previsões internas de incêndios florestais da Southern California Edison (SCE) subestimaram o tamanho potencial do fogo do Eaton Canyon, em Los Angeles, por um fator de dez nos dias que antecederam uma conflagração mortal em janeiro, de acordo com documentos analisados pela Reuters.

A falha sugere possíveis fraquezas nas capacidades de modelagem de incêndio da concessionária, que foram levadas em consideração em sua resposta às ameaças de incêndio florestal de janeiro, apesar de terem sido atualizadas com computação aprimorada, conjuntos de dados e inteligência artificial.