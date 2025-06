Irã apresentará contraproposta aos EUA em negociação nuclear

"Precisamos garantir, antes do levantamento das sanções, que o Irã será efetivamente beneficiado economicamente e que suas relações bancárias e comerciais com outros países voltarão ao normal."

A Reuters informou anteriormente que Teerã estava elaborando uma resposta negativa à proposta dos EUA, que foi apresentada no final de maio. Um diplomata iraniano disse que a oferta dos EUA não conseguiu resolver as diferenças sobre o enriquecimento de urânio em solo iraniano, o envio para o exterior de todo o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã e medidas confiáveis para suspender as sanções dos EUA.

Baghaei afirmou que ainda não há detalhes sobre o cronograma de uma sexta rodada de negociações nucleares entre Teerã e Washington.

Na semana passada, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou a proposta dos EUA por considerá-la contrária aos interesses do Irã, comprometendo-se a continuar o enriquecimento em solo iraniano, o que as potências ocidentais consideram como um caminho potencial para a construção de armas nucleares. O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

(Reportagem da Redação de Dubai)