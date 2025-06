Kennedy Jr. demite todos os 17 membros de comitê de vacinas nos EUA

"Hoje, priorizamos a restauração da confiança pública acima de qualquer agenda específica a favor ou contra vacinas", disse Kennedy. "O público precisa saber que a ciência imparcial — avaliada por meio de um processo transparente e isenta de conflitos de interesse — orienta as recomendações de nossas agências de saúde."

Todos os 17 membros em exercício do comitê foram nomeados durante o governo do ex-presidente Joe Biden, incluindo 13 em 2024, informou o departamento. Não removê-los teria impedido o governo do presidente Donald Trump de escolher a maioria do comitê até 2028.

"Isso é uma tragédia", disse Jesse Goodman, ex-cientista-chefe da Food and Drug Administration (FDA). "Este é um grupo altamente profissional de cientistas, médicos e outros... É o tipo de interferência política que reduzirá a confiança em vez de aumentá-la."

Os membros do comitê são obrigados a declarar quaisquer conflitos de interesse potenciais ou percebidos que surjam no curso da gestão do órgão e quaisquer interesses comerciais relevantes, posições de autoridade ou outras conexões com organizações relevantes para o trabalho.

O comitê realizará sua próxima reunião de 25 a 27 de junho em Atlanta, informou o departamento.

A FDA aprova vacinas para venda ao público, não o comitê. A função do comitê é revisar os dados em uma reunião pública e votar nas recomendações de vacinas, que são então enviadas ao diretor dos CDCs para aprovação.