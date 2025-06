Pai de Musk diz que briga do filho com Trump foi motivada por 'estresse intenso'

A briga entre Donald Trump e Elon Musk foi desencadeada por meses de estresse intenso em ambos os lados, e a batalha pública entre o presidente dos EUA e o doador bilionário precisa parar, disse o pai de Musk à Reuters nesta segunda-feira.

Trump e Musk começaram a trocar insultos na semana passada nas mídias sociais, com o presidente-executivo da Tesla e da SpaceX descrevendo o projeto de lei de impostos e gastos do presidente como uma "abominação nojenta".

Perguntado se ele acha que seu filho cometeu um erro ao se envolver em uma discussão pública com o presidente, Errol Musk disse que as pessoas às vezes não conseguem pensar com a clareza que deveriam "no calor do momento".