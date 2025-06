Polícia de Los Angeles ordena que manifestantes contra imigração voltem para casa

LOS ANGELES (Reuters) - A polícia declarou que todo o centro de Los Angeles é uma área de reunião ilegal e ordenou que os manifestantes fossem para casa na noite de domingo, depois que um terceiro dia de violência atingiu as manifestações contra a política de imigração do presidente Donald Trump.

As tropas da Guarda Nacional -- enviadas por Trump no fim de semana para ajudar a reprimir os protestos em uma ação que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, chamou de ilegal -- protegeram os prédios do governo federal no domingo.

Os distúrbios em Los Angeles se tornaram um importante ponto de inflamação no esforço de Trump para reprimir a imigração ilegal.