Referendos na Itália sobre cidadania e trabalho fracassam por baixa participação

Por Angelo Amante e Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - As propostas de referendo na Itália para flexibilizar as leis de cidadania e endurecer as regras de proteção ao emprego fracassaram na segunda-feira devido ao baixo comparecimento dos eleitores, segundo a agência de pesquisas YouTrend, em um revés para a oposição de centro-esquerda e para os sindicatos que as defenderam.

Dados oficiais de cerca de metade das seções eleitorais mostraram que um pouco menos de 30% dos eleitores aptos a votar haviam votado ao final de dois dias de votação, muito aquém dos 50% mais um do eleitorado necessários para tornar a votação legalmente vinculante.