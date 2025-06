Rússia diz ter tomando mais território no centro-leste da Ucrânia, criando "zona de proteção"

MOSCOU (Reuters) - A Rússia afirmou nesta segunda-feira que suas forças assumiram o controle de mais território na região centro-leste da Ucrânia, em Dnipropetrovsk, onde o Kremlin disse que os combates visam, em parte, à criação de uma "zona de proteção".

De acordo com a mídia estatal, o Ministério da Defesa disse que as tropas russas "continuaram a avançar nas profundezas da defesa do inimigo" e aumentaram a área do território em Dnipropetrovsk que controlavam.

A Reuters não pôde confirmar de forma independente o relato do campo de batalha. A Ucrânia afirmou no fim de semana que suas forças estavam mantendo a parte do front perto da fronteira leste de Dnipropetrovsk.