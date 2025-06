Rússia planeja testar determinação da Otan, alerta chefe da inteligência alemã

Por Thomas Escritt

BERLIM (Reuters) - A Rússia está determinada a testar a determinação da aliança da Otan, inclusive estendendo seu confronto com o Ocidente para além das fronteiras da Ucrânia, disse o chefe da inteligência estrangeira da Alemanha à organização de notícias Table Media.

Bruno Kahl, chefe do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, disse que sua agência tinha indicações claras de que autoridades russas acreditam que as obrigações de defesa coletiva consagradas no tratado da Otan não têm mais força prática.