Senador colombiano Uribe mostra pouca resposta a tratamento após ser baleado

BOGOTÁ (Reuters) - O senador colombiano Miguel Uribe, um possível candidato à Presidência, está em estado crítico e tem demonstrado pouca resposta ao tratamento após ter sido baleado em Bogotá no sábado, informou o hospital que o atende em um comunicado nesta segunda-feira.

Uribe, de 39 anos, é membro do partido de oposição de direita Centro Democrático e foi baleado na cabeça durante um evento de campanha em um parque público no bairro de Fontibón, em Bogotá, capital do país.

"Seu estado é extremamente grave", afirmou o hospital Fundação Santa Fé em um comunicado. "Portanto, o prognóstico permanece reservado."