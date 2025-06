Trump apoia prisão de governador da Califórnia após protestos em Los Angeles

Em uma publicação no X, Newsom chamou a ameaça de prisão de "passo inequívoco em direção ao autoritarismo".

As ruas de Los Angeles, liderada pelos democratas, estavam calmas no início desta segunda-feira, após a eclosão dos protestos na noite de sexta-feira. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prenderam pelo menos 44 pessoas por supostas violações de imigração.

As manifestações, às vezes violentas, continuaram no fim de semana, levando Trump a ordenar o envio da Guarda Nacional sem consultar o governador, medida altamente incomum.

A Casa Branca e os republicanos do Congresso alegaram que os protestos eram mais um motivo para a aprovação do "grande e belo projeto de lei" de Trump, que aumentaria a segurança nas fronteiras e os gastos militares.

O projeto de lei, agora no Senado dos EUA após ser aprovado pela Câmara dos Deputados, também reduziria os impostos, cortaria os benefícios do Medicaid e eliminaria as iniciativas de energia verde.

Os conservadores fiscais do Senado, juntamente com o ex-conselheiro de Trump, Elon Musk, têm se recusado a aceitar o custo do projeto de lei, dizendo que ele aumentará o déficit orçamentário do país.