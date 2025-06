Trump diz que conversou sobre o Irã com Netanyahu

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que discutiu o Irã entre outros tópicos com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira.

"Estamos trabalhando muito no Irã neste momento", disse Trump em um evento econômico na Casa Branca. "É difícil... Eles são grandes negociadores", afirmou, referindo-se ao Irã nas conversas sobre um acordo nuclear.

Netanyahu disse que falou com Trump e o presidente lhe disse que as conversas devem continuar no final da semana, informou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense.