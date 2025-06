Atirador mata pelo menos nove pessoas em ataque a escola na Áustria

O tabloide Kronen Zeitung disse que um suspeito foi encontrado morto em um banheiro.

Julia Ebner, especialista em extremismo do Instituto para o Diálogo Estratégico, afirmou que o incidente parece ter sido o pior ataque a tiros em uma escola na história da Áustria no pós-guerra, descrevendo tais eventos como raros em comparação com alguns países, incluindo os Estados Unidos.

A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse no Twitter: "Toda criança deve se sentir segura na escola e ser capaz de aprender sem medo e violência. Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e o povo austríaco neste momento sombrio."

