Fuzileiros navais chegam a Los Angeles sob ordens de Trump e protestos se espalham

As forças da Guarda Nacional formaram uma barricada humana para manter as pessoas fora do prédio e, no final da segunda-feira, a polícia começou a dispersar a multidão usando gás e prendeu alguns manifestantes.

Ao anoitecer, policiais tiveram confrontos com manifestantes que se espalharam pela seção Little Tokyo da cidade. Enquanto as pessoas assistiam dos pátios dos apartamentos acima do nível da rua e os turistas se amontoavam nos hotéis, um grande contingente de policiais da polícia de Los Angeles e delegados do xerife disparavam tiros que ecoaram pelas ruas laterais junto com gás lacrimogêneo.

Os protestos se espalharam para o condado vizinho de Orange, na noite de segunda-feira, após batidas de imigração na área, com manifestantes se reunindo no edifício federal de Santa Ana, de acordo com autoridades locais e reportagens.

Manifestações também surgiram em pelo menos nove outras cidades dos EUA na segunda-feira, incluindo Nova York, Filadélfia e São Francisco, de acordo com notícias locais.

Em Austin, Texas, a polícia disparou munições não letais e deteve diversas pessoas ao entrar em confronto com uma multidão de centenas de manifestantes.

