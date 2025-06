Kennedy demite consultores independentes do CDC; especialistas temem por confiança nas vacinas

A agência de saúde disse que o comitê se reunirá conforme programado, entre 25 e 27 de junho, mas não está claro quem fará parte desse painel ou como eles foram examinados quanto a conflitos de interesse. A agência informou que os substituiria por novos membros que estão sendo considerados no momento.

O membro demitido do ACIP Noel Brewer, professor de saúde pública da Universidade da Carolina do Norte, disse que levou cerca de 18 meses desde o momento em que se candidatou até o momento em que passou a servir como membro do ACIP.

O ex-diretor do CDC Thomas Frieden chamou a atenção para as "falsas alegações" de Kennedy no artigo do Wall Street Journal, dizendo que o painel estava repleto de conflitos de interesse. A maior parte do painel foi nomeada no ano passado, segundo o site do CDC.

"Não se engane: politizar o ACIP, como o secretário Kennedy está fazendo, minará a confiança do público sob o pretexto de melhorá-la."

