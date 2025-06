Tiros israelenses matam 17 pessoas perto de local de ajuda em Gaza, dizem autoridades de saúde

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Tiros israelenses mataram pelo menos 17 palestinos e feriram dezenas de pessoas quando milhares de deslocados se aproximaram de um local de distribuição de ajuda de um grupo humanitário apoiado pelos Estados Unidos na região central de Gaza, nesta terça-feira, informaram autoridades de saúde locais.

Os médicos disseram que as vítimas foram levadas às pressas para dois hospitais, o Hospital Al-Awda, no campo de Nuseirat, no centro de Gaza, e o Al-Quds, na Cidade de Gaza, no norte.