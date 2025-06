Trump avisa que protestos em desfile do Exército serão recebidos com força

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um alerta nesta terça-feira contra protestos durante o desfile militar previsto para o fim de semana em Washington para marcar o 250º aniversário do Exército dos EUA.

"As pessoas que quiserem protestar serão recebidas com muita força", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

As agências de aplicação da lei estão se preparando para que centenas de milhares de pessoas participem do desfile de sábado, disse o agente especial encarregado do Serviço Secreto dos EUA, Matt McCool, na segunda-feira.