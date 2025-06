"Mas não para a Rússia. Louco com Shaheds (drones projetados pelo Irã) e o botão vermelho. E as catástrofes são precisamente o significado de sua existência. Eles não produzem nada e não deixarão mais nada para trás."

O ministro da Cultura, Mykola Tochytskyi, disse que a Rússia havia "atingido novamente o coração de nossa identidade", referindo-se à catedral de "a alma de toda a Ucrânia".

Tochytskyi disse que uma onda de explosão danificou a cornija na abside principal do marco histórico. Pedaços de gesso branco caíram no chão, com uma lacuna visível em uma seção da cornija, mostrou vídeo da Reuters.

Essa é a primeira vez desde o início da guerra que a catedral foi danificada, disse o primeiro vice-diretor geral do local, Vadym Kyrylenko, a jornalistas. Os drones russos que voam perto do solo representam uma ameaça em meio aos contínuos ataques aéreos à capital.

"Como dizem nossos guardas de segurança, às vezes (os drones) quase tocam as cruzes na torre do sino, 76 metros acima do solo", afirmou.

A catedral foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1990 por sua importância arquitetônica. O órgão cultural das Nações Unidas descreve o complexo da catedral e do monastério com telhados verdes e cúpulas douradas como um símbolo da "nova Constantinopla" criada na região.