Cidades dos EUA se preparam para mais protestos; centro de Los Angeles fica sob toque de recolher

LOS ANGELES (Reuters) - Várias cidades dos Estados Unidos se preparavam para uma nova rodada de protestos na quarta-feira por causa das amplas operações contra imigração do presidente Donald Trump, enquanto parte de Los Angeles passou a noite sob toque de recolher em um esforço para reprimir cinco dias de agitação.

As autoridades também estavam se preparando para manifestações anti-Trump em todo o país no sábado, quando tanques e veículos blindados percorrerão as ruas de Washington, D.C., em um desfile militar que marca o 250º aniversário do Exército dos EUA e coincide com o 79º aniversário do presidente.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que enviará a Guarda Nacional na quarta-feira, antes dos protestos planejados. Nesta semana, já ocorreram manifestações em Austin, Texas, Nova York, Atlanta e Chicago, entre outras cidades.