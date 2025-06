Desordem irrompe na Irlanda do Norte pela terceira noite consecutiva

BALLYMENA, Irlanda do Norte (Reuters) - A Irlanda do Norte viveu pela terceira noite consecutiva momentos de tensão e desordem pública nesta quarta-feira, com um suposto incêndio em um centro de lazer na cidade de Larne após jovens mascarados quebrarem janelas.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a autenticidade dos vídeos e fotos em redes sociais mostrando o ocorrido.

Centenas de manifestantes mascarados atacaram a polícia e incendiaram casas e carros 33 quilômetros a oeste de Ballymena durante as duas noites anteriores, no que a polícia classificou de "violência racista". Trinta e dois policiais ficaram feridos.