EUA preparam retirada parcial de embaixada no Iraque por riscos de segurança na região, dizem fontes

Outra autoridade dos EUA disse que não houve mudança nas operações da Base Aérea de Al Udeid no Catar, a maior base militar norte-americana no Oriente Médio, e que nenhuma ordem de retirada foi emitida para funcionários ou famílias ligadas à embaixada dos EUA no Catar, que estava operando normalmente.

Os futuros do petróleo subiram US$3 com os relatos da retirada de Bagdá, com os futuros do petróleo Brent sendo negociados a US$69,18 por barril.

Mais cedo na quarta-feira, a agência marítima britânica alertou que o aumento das tensões no Oriente Médio pode levar a uma escalada na atividade militar que poderia afetar a navegação em vias navegáveis críticas. O órgão aconselhou as embarcações a terem cuidado ao viajar pelo Golfo Pérsico, pelo Golfo de Omã e pelo Estreito de Ormuz, que fazem fronteira com o Irã.

O Iraque, um raro parceiro regional tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, hospeda 2.500 soldados norte-americanos e tem facções armadas apoiadas por Teerã ligadas às suas forças de segurança.

As tensões dentro do Iraque aumentaram desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023, com grupos armados alinhados ao Irã no país atacando repetidamente as tropas norte-americanas.

(Reportagem de Ahmed Rasheed, Timour Azhari, Daphne Psaledakis e Idrees Ali)