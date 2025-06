Fogo israelense mata 41 em Gaza, muitos perto de local de ajuda, dizem médicos

Os militares israelenses disseram que suas forças dispararam tiros de advertência durante a noite contra suspeitos que avançavam e representavam uma ameaça para as tropas na área do Corredor de Netzarim.

"Isso ocorre apesar dos avisos de que a área é uma zona de combate ativa. A IDF (força de Israel) está ciente de relatos sobre pessoas feridas; os detalhes estão sendo analisados", acrescentaram.

Mais tarde na quarta-feira, autoridades de saúde do Hospital Nasser em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, disseram que pelo menos seis pessoas foram mortas por tiros israelenses quando se aproximavam de outro local da GHF em Rafah, mais ao sul, elevando o número de mortos na quarta-feira para pelo menos 41.

Um total de 163 pessoas já haviam sido mortas e mais de 1.000 feridas tentando chegar aos poucos locais de ajuda operados pela fundação desde que ela começou a trabalhar há duas semanas, após um bloqueio de três meses, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

As Nações Unidas condenaram os assassinatos. Disseram que o bloqueio levou o enclave palestino à beira da fome e que os suprimentos de alimentos continuam criticamente baixos.

A fundação afirmou anteriormente que não tinha conhecimento do incidente de quarta-feira, mas que está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades israelenses para garantir que as rotas de passagem seguras sejam mantidas, e que é essencial que os palestinos sigam atentamente as instruções.