Governo polonês ganha voto de confiança após revés na eleição presidencial

A ampla coalizão de Tusk tem 242 parlamentares na câmara baixa de 460 assentos, ou Sejm, o que significa que sempre foi provável que sobrevivesse ao voto de confiança de quarta-feira.

"Temos um mandato para assumir total responsabilidade pelo que está acontecendo na Polônia", disse Tusk ao Parlamento em um debate antes do voto de confiança. "Governar a Polônia é um privilégio."

Tusk listou gastos maiores com defesa e um corte na emissão de vistos para imigrantes por parte de seu governo como as principais conquistas desde que assumiu o poder em dezembro de 2023, substituindo o partido nacionalista Lei e Justiça (PiS), que apoia Nawrocki.

Ele disse que seu governo continuará os esforços para reverter as reformas judiciais implementadas pelo PiS que, segundo a União Europeia, prejudicam a independência dos tribunais. O presidente de saída da Polônia, Andrzej Duda, também aliado do PiS, bloqueou até agora as tentativas do governo de reverter as reformas judiciais.

Analistas afirmam que muitos eleitores poloneses estão desiludidos com o fracasso do governo em cumprir suas promessas, incluindo a liberalização das leis de aborto, a reforma do judiciário e o aumento do limite a partir do qual os poloneses começam a pagar impostos.