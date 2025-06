Neonazistas atacam atores em Lisboa e abalam comemorações do Dia de Portugal

A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, condenou na quarta-feira o que chamou de "ataque covarde... à liberdade de expressão, ao direito à criatividade, aos valores democráticos que nos definem como país".

A polícia disse ter detido uma pessoa após a confusão de terça-feira à noite perto do teatro Barraca, no centro de Lisboa.

O ator Aderito Lopes, que interpreta o poeta do século 16 em uma peça intitulada "Amor é fogo que arde sem se ver", teve que ser hospitalizado com ferimentos no rosto.

De acordo com a diretora da peça, Maria do Céu Guerra, o grupo de cerca de 30 neonazistas estava voltando de uma manifestação com cartazes e folhetos que diziam "Portugal para os portugueses".

Inicialmente, eles agrediram verbalmente uma atriz que usava uma camiseta com a imagem de uma estrela associada à esquerda política e, em seguida, atacaram dois atores.

O ataque ocorreu no 30º aniversário do assassinato de um jovem negro, Alcindo Monteiro, em Lisboa, por skinheads, da mesma forma, após as comemorações do Dia de Portugal.