Petro, da Colômbia, ameaça com reforma trabalhista por referendo enquanto corre prazo do Congresso

BOGOTÁ (Reuters) - O presidente esquerdista da Colômbia, Gustavo Petro, assinou nesta quarta-feira um decreto para a realização de um referendo sobre reformas trabalhistas, em uma tentativa de forçar o Senado a votar uma proposta sobre o assunto antes do encerramento de sua sessão, no fim do mês.

A proposta do referendo busca limitar a jornada de trabalho, aumentar a sobretaxa para trabalho aos domingos e feriados de 75% para 100% e exigir pagamentos de seguridade social para motoristas de aplicativos de entrega.

O Senado está atualmente debatendo uma reforma trabalhista já modificada, depois de rejeitar, em maio, uma versão de 12 perguntas do referendo em uma votação apertada de 49 a 47, que Petro alegou posteriormente ser fraudulenta.