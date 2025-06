Petrobras e bancos asseguram nova alta do Ibovespa, com fiscal e EUA no radar

A China cobrará uma tarifa de 10% sobre as importações dos EUA, disse a autoridade.

Em Nova York, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano cedia a 4,416% no final da tarde, de 4,474% na véspera, mas o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, abandonou o sinal positivo e fechou com declínio de 0,27%.

A piora em Wall Street ocorreu após notícias de que os EUA estão preparando uma retirada parcial de sua embaixada no Iraque devido ao aumento dos riscos de segurança na região.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN fechou em alta de 3,33% e PETROBRAS ON valorizou-se 2,93%, favorecidas pela performance robusta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou com elevação de 4,34%, a US$69,77. No setor, BRAVA ENERGIA avançou 3,03%, PRIO ON encerrou com acréscimo de 1,74% e PETRORECONCAVO ON subiu 2,7%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,92% e BRADESCO PN ganhou 3,1%, com notícias sugerindo dificuldade de aprovação de medidas como aumento da CSLL sobre o setor financeiro. SANTANDER BRASIL UNIT avançou 4,65%, tendo ainda no radar relatório do UBS BB elevando a recomendação dos papéis a compra e o preço-alvo de R$30 para R$38. BANCO DO BRASIL ON foi exceção e encerrou com queda de 0,65%.