Rússia atinge cidade ucraniana de Kharkiv com série noturna mortal de drones

No total, os militares ucranianos disseram que a Rússia havia lançado 85 drones durante a noite, 40 dos quais foram abatidos.

Segundo eles, nove foram perdidos -- o que significa que os militares ucranianos usaram guerra eletrônica para desviá-los -- ou eram simuladores de drones sem ogivas.

"As principais áreas do ataque aéreo são as regiões de Kharkiv, Donetsk e Odesa", disseram os militares no Telegram.

Não houve comentário imediato da Rússia.

Ambos os lados negam ter como alvo civis na guerra que a Rússia lançou contra sua vizinha menor em fevereiro de 2022. Mas milhares de civis morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne)