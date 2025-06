STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados por usuários

Por ora, somente o ministro André Mendonça votou para que a retirada de conteúdos tenha a necessidade, de maneira geral, de uma determinação judicial. Ele se mostrou a favor da chamada autorregulação, alegando que a legislação atual já possui instrumentos para remoção de conteúdos indevidos.

O julgamento foi suspenso após o voto de Mendes e deverá ser retomado na quinta-feira para sua provável conclusão com os votos dos quatro ministros restantes. Até sua finalização, os ministros podem mudar seus votos.

Além do julgamento no STF, o tema também está em discussao no Congresso há pelo menos dois anos, mas não foi a votação em meio a uma forte pressão das chamadas "big techs".

Na sessão desta quarta-feira no STF, o ministro Dino exibiu postagens em redes que incentivavam massacres em escolas brasileiras para justificar uma exclusão desses conteúdos pelas próprias empresas. Ele foi titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Lula, quando tentou cobrar uma postura mais ativa das plataformas contra esse tipo de conteúdo.

"A responsabilidade não impede a liberdade. Responsabilidade evita a barbárie, evita tiranias", disse Dino.

Zanin também votou nesse sentido e afirmou que não pode caber exclusivamente aos usuários o ônus de recorrer à Justiça para retirar postagens ofensivas.