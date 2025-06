Tropas federais recebem autorização para deter manifestantes em Los Angeles

LOS ANGELES (Reuters) - As tropas federais dos Estados Unidos destacadas para Los Angeles estão autorizadas a deter pessoas até que a polícia possa prendê-las, disse seu comandante nesta quarta-feira, enquanto centenas de fuzileiros navais se preparavam para ingressar na cidade, que entrou em um sexto dia de protestos.

Os protestos contra as operações de combate a imigrantes do presidente dos EUA, Donald Trump, se espalharam da Califórnia para outras cidades dos EUA, com centenas de manifestações em todo o país planejadas para sábado.

A decisão de Trump de enviar tropas para Los Angeles, apesar das objeções do governador da Califórnia, Gavin Newsom, provocou um debate nacional sobre o uso das Forças Armadas dentro do território norte-americano. O governo de Newsom processou o governo federal dos EUA por causa do envio.