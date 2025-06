Trump comparece ao espetáculo "Os Miseráveis" no renovado Kennedy Center

"O presidente Trump se importa profundamente com as artes e a cultura americanas, e é por isso que ele está revitalizando instituições históricas como o Kennedy Center, devolvendo-as à sua antiga grandeza", disse a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, em um comunicado.

A aparição de Trump na noite de abertura de "Os Miseráveis", um espetáculo sobre cidadãos que se revoltam contra o governo, acontece poucos dias depois de ele ter enviado fuzileiros navais e a Guarda Nacional dos EUA para reprimir protestos em Los Angeles contra as operações do governo na área de imigração. A primeira-dama Melania Trump e o vice-presidente J.D. Vance também estavam presentes.

Trump se sentará no camarote presidencial com vista para o centro do palco, mas não há garantia de uma recepção amigável no teatro com 2.300 lugares. Quando Vance foi a um show no Kennedy Center com a esposa no início deste ano, a multidão vaiou.

Doadores solidários estarão presentes nesta quarta-feira, mas os ingressos para o musical também estavam disponíveis para compra pelo público, assim como por assinantes regulares. Os ingressos para a noite estão esgotados.

A aparição de Trump visa impulsionar a arrecadação de fundos. Doadores que pagam entre US$100.000 e US$2 milhões têm direito a uma recepção antes do show, tiram uma foto com o presidente e se acomodam em lugares privilegiados no teatro.

O Kennedy Center está transformando o evento em algo comparável aos seus shows mais famosos, incluindo o Kennedy Center Honors, que conta com um tapete vermelho para convidados importantes, além da presença de repórteres e fotógrafos.