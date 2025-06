Trump quer "libertar" Los Angeles, mas moradores dizem "não, obrigado"

"O presidente, ao enviar a Guarda Nacional e os fuzileiros navais, só piorou as coisas, fez com que os manifestantes ficassem loucos", afirmou Sulieti Havili, que mora nas proximidades e ajuda a administrar um clube Pokemon com mais de 6.000 membros que rotineiramente jogam em Little Tokyo. "Eles não estão fazendo nada para proteger esta comunidade."

Havili, de 25 anos, que estava recolhendo lixo em Little Tokyo com seu parceiro do clube Pokemon Nolberto Aguilar, de 42 anos, disse que ficou claro para ela que o envio de milhares de militares por Trump "trouxe à tona o pior dos manifestantes" e só serviu para agravar a situação.

Aguilar acrescentou que o envio de tropas estava frustrando a vontade da maioria dos cidadãos de Los Angeles e dos líderes locais, atiçando as chamas criadas pelas batidas de imigração do ICE.

O governo Trump diz que suas operações de imigração estão prendendo criminosos de facto por não terem documentos adequados para permanecer nos Estados Unidos.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o uso de militares para combater os protestos "inflamou uma situação" e alertou que "a democracia está sendo atacada". A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou que o uso de tropas por Trump foi um esforço deliberado para criar o "caos".

O governo Trump rejeita veementemente as acusações e diz que suas ações foram necessárias diante da incapacidade dos líderes locais e estaduais de manter a situação sob controle.