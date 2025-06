Ucrânia traz de volta corpos de 1.212 soldados mortos na guerra com a Rússia

O comitê divulgou fotos da cena mostrando o pessoal do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em um local não revelado, passando por vários caminhões refrigerados.

Kiev e Moscou chegaram a um acordo em sua mais recente rodada de negociações na semana passada sobre uma troca em larga escala de corpos de mortos de guerra, embora o acordo tenha sido prejudicado por disputas sobre sua implementação.

Os 1.212 corpos serão agora transferidos para especialistas do Ministério do Interior da Ucrânia, agências de aplicação da lei e do Ministério da Saúde, que tentarão verificar suas identidades o mais rápido possível, disse o órgão de coordenação da troca de prisioneiros.

Na segunda-feira, Rússia e Ucrânia trocaram dezenas de prisioneiros de guerra com menos de 25 anos de idade, bem como prisioneiros gravemente feridos e doentes na terça-feira, em cenas emocionantes de retorno, o primeiro passo de uma série de trocas planejadas que podem se tornar as maiores da guerra desencadeada pela invasão russa de 2022.

