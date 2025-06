Vance diz que Trump não quer disputa de longo prazo com Musk

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou frustrado com o bilionário Elon Musk, mas não quer uma disputa de longo prazo com o empresário e grande doador de campanha, disse o vice-presidente JD Vance nesta quarta-feira.

Vance disse a jornalistas que conversou com Musk e Trump para tentar garantir o apoio do bilionário ao presidente, acrescentando que a equipe de Trump ficou grata pelo que Musk fez no início do processo para tornar o governo mais eficiente.

Nesta quarta-feira, Musk disse que se arrependia de algumas das postagens em mídias sociais sobre Trump, dizendo que tinham ido "longe demais". O gesto foi descrito pelo presidente dos EUA como "muito bom", em um sinal da tentativa de reconciliação entre os dois.