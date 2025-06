Avião da Air India com 242 pessoas a bordo cai perto de aeroporto indiano; há "muitos mortos"

AHMEDABAD, Índia (Reuters) - Um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, caiu minutos depois de decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira, informaram a companhia aérea e a polícia, e o ministro federal da saúde da Índia disse que "muitas pessoas" morreram.

O avião estava indo para o aeroporto britânico de Gatwick, informou a Air India, enquanto os policiais disseram que o avião caiu em uma área civil próxima ao aeroporto.

"O prédio onde caiu é um albergue de médicos... já liberamos quase 70% a 80% da área e liberaremos o restante em breve", disse um policial sênior aos repórteres.