Câmara votará urgência de decreto para sustar mudanças no IOF, diz Motta

A votação da urgência em plenário está prevista para segunda-feira. Se aprovada, o projeto terá sua tramitação acelerada, podendo ser analisado diretamente no plenário, sem necessidade de passar pelas comissões.

O decreto do governo, publicado na noite de quarta-feira, revogou decreto anterior, de 22 de maio, que havia elevado as alíquotas do IOF para diversas operações mirando assegurar o cumprimento da meta fiscal do ano. Com o novo decreto, editado após forte reação negativa do Congresso e dos setores atingidos, o governo voltou atrás em parte dos aumentos promovidos no mês anterior, mas ainda manteve a taxação mais elevada para uma série de operações.

Se o Congresso sustar esse segundo decreto, voltariam a vigorar as alíquotas do IOF vigentes antes das mudanças promovidas pelo governo.

O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), disse que a proposta de sua autoria para anular os efeitos da medida do governo é um "gesto de desagravo" ao Congresso.

Nos bastidores, segundo fontes, há críticas sobre o ritmo da liberação de emendas parlamentares em um ano pré-eleitoral e também sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que foi titular da pasta da Justiça no governo Lula, de pedir informações sobre novas emendas de comissão e um suposto novo "orçamento secreto" no Ministério da Saúde.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse que não há acordo para se votar o mérito da proposta para sustar o novo decreto editado pelo governo, destacando que uma eventual derrubada da medida poderia até ter impacto nas emendas.