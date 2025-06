Desastre da Air India marca 1ª queda de avião Boeing 787

* A aeronave 787-8 envolvida na queda desta quinta-feira foi entregue em 2014 e é a menor de três variantes do modelo.

* O 787-8 normalmente comporta 248 passageiros e o 787-9, maior e de maior alcance, transporta 296 pessoas. A maior variante, o 787-10, que também tem o menor alcance, tem 336 assentos, de acordo com dados da Boeing.

* O 787 bimotor vem com uma opção de dois tipos de propulsores, fornecidos pela GE Aerospace ou pela Rolls-Royce. Os motores do avião acidentado eram fornecidos pela GE, que disse que apoiará a investigação.

* A Boeing já vendeu mais de 2.500 unidades do 787s, incluindo 47 para a Air India. A empresa entregou 1.189 jatos para companhias aéreas ou locadoras, mas nos últimos anos tem sido afetada por atrasos na produção, o que se soma a uma crise corporativa mais ampla no maior exportador dos Estados Unidos.

* O 787 voou pela primeira vez em 2011 e entrou em serviço no mesmo ano, após atrasos no desenvolvimento.

* A criação do jato marcou um avanço no design, prometendo uma eficiência de combustível 20% maior com o uso de materiais compostos leves e considerados duráveis e mais sistemas elétricos.