Fuzileiros navais se preparam para atuar em Los Angeles enquanto protestos se espalham pelos EUA

Por Brad Brooks e Sandra Strojanovic

LOS ANGELES (Reuters) - O estado da Califórnia enfrentará o governo Trump no tribunal nesta quinta-feira, em disputa relacionada ao envio de tropas norte-americanas para Los Angeles, depois que manifestantes voltaram às ruas nas principais cidades do país para protestar contra a repressão imigratória do presidente Donald Trump.

Cerca de 700 fuzileiros navais dos Estados Unidos estarão nas ruas de Los Angeles até quinta ou sexta-feira, disseram os militares, para dar suporte a até 4.000 soldados da Guarda Nacional na proteção de propriedades e agentes federais, inclusive em batidas de imigração.