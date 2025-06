Israel diz que atacou o Irã em meio a tensões nucleares

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se um ataque com mísseis e UAVs (drones) contra o Estado de Israel e sua população civil em um prazo imediato", disse o ministro da Defesa, Israel Katz, em um comunicado.

Duas autoridades dos EUA disseram sob condição de anonimato que Israel iniciou ataques contra o Irã e que não houve assistência ou envolvimento dos EUA na operação.

A CNN informou que o presidente dos EUA, Donald Trump, estava convocando uma reunião de gabinete.

Os preços do petróleo bruto subiram mais de US$ 3 por barril com a notícia.

A TV estatal do Irã disse que várias explosões foram ouvidas em Teerã e que o sistema de defesa aérea do país estava em alerta máximo.

Autoridades norte-americanas e iranianas estavam programadas para realizar uma sexta rodada de negociações sobre o crescente programa de enriquecimento de urânio de Teerã em Omã no domingo, de acordo com autoridades de ambos os países e mediadores. Mas as negociações parecem ter chegado a um impasse.