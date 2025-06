Mais de 200 pessoas morrem em queda de avião da Air India após decolagem em Ahmedabad

Por Sumit Khanna

AHMEDABAD, Índia (Reuters) - Mais de 200 pessoas morreram depois que um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, caiu minutos após decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira, segundo as autoridades, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.

O avião caiu em uma área residencial, colidindo com um albergue de uma faculdade de medicina perto do aeroporto durante a hora do almoço. O avião estava indo para o Aeroporto de Gatwick, sul da capital britânica.