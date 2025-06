Mais de 290 pessoas morreram em queda de avião da Air India, diz polícia

NOVA DÉLHI (Reuters) - Mais de 290 pessoas morreram em um acidente de avião na cidade de Ahmedabad, na Índia, nesta quinta-feira, disse um policial à Reuters.

O avião com 242 pessoas a bordo caiu em uma área residencial, colidindo com um alojamento de uma faculdade de medicina perto do aeroporto durante a hora do almoço. O avião estava indo para Londres.

(Reportagem de Shivam Patel)