Manifestantes anti-imigrantes atacam polícia na Irlanda do Norte

PORTADOWN, IRLANDA DO NORTE (Reuters) - Manifestantes atacaram a polícia nesta quinta-feira com coquetéis molotov, pedras e fogos de artifício na cidade de Portadown, na Irlanda do Norte, disse uma testemunha da Reuters, enquanto a quarta noite de violência anti-imigrante se deslocava para uma parte diferente da província controlada pelo Reino Unido.

A violência eclodiu pela primeira vez na segunda-feira, depois que dois adolescentes de 14 anos foram presos e levados ao tribunal, acusados de agressão sexual grave contra uma adolescente na cidade. As acusações foram lidas por um intérprete romeno para os adolescentes, cujo advogado disse ao tribunal que eles negavam a acusação, informou a BBC.

Um dos vários protestos anti-imigração desta quinta-feira foi realizado em Portadown, a 50 quilômetros da capital, Belfast. Uma grande operação policial, com policiais em equipamento antimotim e vans blindadas, fechou diversas estradas antecipadamente.