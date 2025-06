Milícia apoiada pela China garante controle de novas minas de terras raras em Mianmar

O acesso de Pequim a novos estoques de minerais, como disprósio e térbio, foi recentemente limitado depois que um importante cinturão de mineração no norte de Mianmar foi tomado por um grupo armado que luta contra a junta do país do sudeste asiático, apoiada por Pequim.

Agora, nas encostas do Estado de Shan, no leste de Mianmar, mineradores chineses estão abrindo novos depósitos para extração, de acordo com duas das fontes, ambas trabalhando em uma das minas. Pelo menos 100 pessoas estão trabalhando em turnos diurnos e noturnos escavando encostas e extraindo minerais usando produtos químicos, disseram as fontes.

Dois outros moradores da região disseram ter visto caminhões transportando material das minas, entre as cidades de Mong Hsat e Mong Yun, em direção à fronteira com a China, a cerca de 200 km de distância. A Reuters identificou alguns dos locais usando imagens dos fornecedores de satélites comerciais Planet Labs e Maxar Technologies.

Os registros comerciais em Mianmar são mal mantidos e de difícil acesso, e a Reuters não conseguiu identificar de forma independente a propriedade das minas.

As minas operam sob a proteção do United Wa State Army, de acordo com quatro fontes, duas das quais conseguiram identificar os uniformes dos membros da milícia.

O UWSA, que está entre os maiores grupos armados do Estado de Shan, também controla uma das maiores minas de estanho do mundo. Ele tem vínculos comerciais e militares de longa data com a China, de acordo com o Instituto da Paz dos EUA, uma organização sem fins lucrativos de resolução de conflitos.