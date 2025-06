Norte-americanos se dividem sobre uso de militares em protestos sobre imigração, diz pesquisa Reuters/Ipsos

Os pontos de vista sobre o assunto se dividiram fortemente ao longo das linhas partidárias, com os membros do Partido Republicano de Trump apoiando de forma esmagadora a ideia de convocar as tropas, enquanto os democratas se opuseram firmemente.

Ao mesmo tempo, 35% dos entrevistados disseram aprovar a resposta de Trump aos protestos em Los Angeles, que envolveu o envio de tropas da Guarda Nacional e fuzileiros navais dos EUA para a cidade, além da ameaça de prender autoridades democratas, incluindo o governador da Califórnia. Cerca de 50% das pessoas disseram que desaprovam a resposta de Trump.

Trump argumentou que o destacamento militar em Los Angeles era necessário devido aos protestos iniciados após uma série de batidas de imigração na cidade.

Algumas das manifestações em Los Angeles se tornaram violentas -- deixando carros queimados nas ruas da cidade -- e 46% dos entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos avaliaram que os manifestantes que se opõem às políticas de imigração de Trump foram longe demais, ante 38% que discordaram dessa opinião.

Os protestos se espalharam para outras cidades dos EUA, incluindo Nova York, Chicago, Washington e San Antonio, Texas -- todas com grandes populações de imigrantes e que tendem a votar nos democratas em vez de republicanos.

Trump fez campanha e venceu a eleição do ano passado com a promessa de aumentar as deportações de imigrantes sem documentos, e as pesquisas Reuters/Ipsos mostraram que o apoio à política de imigração tem sido consistentemente maior do que em outras questões, como a administração da economia dos EUA.