Órgão de vigilância nuclear da ONU diz que Irã está violando obrigações

Por Francois Murphy e Parisa Hafezi

VIENA/DUBAI (Reuters) - O conselho de governadores do órgão de vigilância nuclear da ONU declarou que o Irã violou suas obrigações de não-proliferação, nesta quinta-feira, e Teerã anunciou contramedidas, enquanto as tensões aumentam no Oriente Médio antes de novas negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã.

Autoridades dos EUA e do Irã realizarão uma sexta rodada de negociações sobre o programa de enriquecimento de urânio acelerado de Teerã em Omã no domingo, disse o ministro das Relações Exteriores de Omã nesta quinta-feira.