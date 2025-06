Segundo jornalista italiano é alvo de spyware da Paragon, diz grupo de fiscalização

Em seu relatório, o Citizen Lab também disse que um jornalista europeu não identificado foi hackeado com o spyware da Paragon. O laboratório, sediado na Universidade de Toronto, não deu mais detalhes e se recusou a responder a perguntas sobre a identidade do jornalista ou as circunstâncias do alvo.

(Por Raphael Satter em Londres; reportagem adicional de Alvise Armellini e Giuseppe Fonte em Roma)