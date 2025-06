Trump anulará regras que favorecem veículos elétricos na Califórnia, diz autoridade

Por David Shepardson e Steve Holland

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará três resoluções do Congresso nesta quinta-feira que irão barrar regulamentos relativos às vendas de veículos elétricos e sobre motores a diesel da Califórnia, disse uma autoridade da Casa Branca, confirmando uma reportagem anterior da Reuters citando fontes da indústria automobilística e assessores da Câmara.

Trump está assinando resoluções de desaprovação, sob a Lei de Revisão do Congresso, para impedir o plano da Califórnia de acabar com a venda de veículos movidos apenas a gasolina até 2035, que também foi adotado por 11 outros estados e representa um terço do mercado automotivo dos EUA.