Companhias aéreas desviam voos após ataque israelense ao Irã; espaço aéreo foi fechado

As companhias aéreas saíram do espaço aéreo sobre Israel, Irã, Iraque e Jordânia nesta sexta-feira, depois que Israel lançou ataques contra alvos no Irã, segundo dados do Flightradar24, com as empresas aéreas lutando para desviar e cancelar milhares de voos.

A proliferação de zonas de conflito em todo o mundo está se tornando um fardo cada vez maior para as operações e a lucratividade das companhias aéreas, além de ser uma preocupação cada vez maior com a segurança. Os desvios aumentam os custos de combustível das companhias aéreas e prolongam o tempo de viagem.

Israel disse nesta sexta-feira que teve como alvo as instalações nucleares do Irã, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares no início do que advertiu que seria uma operação prolongada para impedir que Teerã construísse uma arma atômica.